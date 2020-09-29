أمام الأشغال العامة .. طريق الشحن الجوي متهالك

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، بضــرورة تعبيد طريق الشحن الجوي ، نتيجة للضرر الذي يُسببه للمركبات.

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ولفت المواطن عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم التواصل مرارا مع الجهات المعنية ، دون جدوى .

وطالب، وزارة الأشغال العامة والإسكان ، بالوقوف على الطريق ،كونه طريقا حيويا ، ويخدم عددا من المصانع في منطقة القسطل ، بلواء الجيزة .

ومن جهته ، أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أن طـــريق الشحن الجوي ، متهالك ، وبحاجة إلى صيـــانة ، حيث أن المطالبة في ذلك ،ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات ، ، ولا بواكي للطريق ، الذي بات كابوسا لمرتاديه.

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