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الإثنين، 27-02-2023 09:29 ص

أمانة عمّان: ضبط أكثر من 70 شخصا يمارسون "الفاليت" دون ترخيص

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أنه تم ضبط أكثر من 70 شخص يقومون بخدمة اصطفاف السيارات/ الفاليت بشكل مخالف ودون ترخيص.

وقال الرحامنة، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن عدد الرخص الممنوحة من قبل أمانة عمّان لهذه الخدمة حتى الآن بلغ 186 رخصة.

وأضاف أن فرق الأمانة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تقوم بجولات تفتيشية في مختلف أنحاء العاصمة وتقوم بضبط المخالفات، وقد تصل ساعات عملها إلى 16 ساعة.

وأشار الرحامنة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 2675 قمع بلاستيكي و237 حواجز حديدية لأشخاص يعملون بطريقة مخالفة.

وبيّن أن الأمانة ومديرية الأمن العام اتفقوا خلال اجتماع عقد أمس الأحد لهذه الغاية، على اتخاذ إجراءات رادعة مثل ربط المخالفات بكفالات عدلية واتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية المواطنين وضمان تقديم خدمات أفضل.

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وشدد على أن الشركات الكبرى مثل المولات والمستشفيات والمطاعم لا تمنح رخصة لمزاولة عملها إلا إذا كانت تتضمن أماكن اصطفاف لمرتاديها.

 

 

 

 




 

 


 

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