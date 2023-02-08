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الأربعاء، 08-02-2023 10:43 ص

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

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الوكيل الإخباري-رصد

 

أكد أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إن عدد موظفين أمانة عمان 25 ألف عامل منهم 10 آلاف عامل للتعامل مع الحالات الطارئة ما بين عمال وطن وسائقين وفنيين ومراقبين.

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وقال الشواربة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن كوادر أمانة عمان على أهبة الاستعداد خلال الحالة الجوية السائدة.


وأضاف أن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي السائد ، مبينا أنه يتم اطلاق خطة الطوارئ حسب الحالة الجوية.


وبين أن الأمانة تعاملت ومنذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، مع 800 ملاحظة حتى الآن يتم استقبالها من خلال خط الطوارئ التي أعلنت عنه أمانة عمان سابقا.


وأشار إلى أن جميع شوارع العاصمة عمان الرئيسية سالكة،و الشوارع الفرعية الداخلية باستثناء بعض الشوارع في مناطق صويلح والجبيهة وبعض شوارع تلاع العلي والعمل جاري على فتحها.

ولفت أن المناطق التي تشهد تجمع مياه أمطار مثل منطقة وسط البلد والثامن وشارع عبدالله غوشة قامت أمانة عمان باخضاعها لخطة فنية وهندسية لدراسة الموقع ليتم حل المشكلة .


ونوه إلى أن المدينة كائن حي تزيد عدد سكانها عن 4.5 وتحتوي على أبنية واحياء جديدة ومن الممكن أن يحدث متغيرات يتم متابعتها أولا بأول . 


وحول شارع الثورة العربية الكبرى باتجاه منطقة الكمالية، بين أن نسبة الانحدار في الشارع عالية وعلى الاغلب أن يتم اغلاقه وتحويل السير على شوارع أخرى حفاظا على المواطنين.

 

 




 

 


 

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