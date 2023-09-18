الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

خطاب الملك في الأمم المتحدة الأول عربيا والرابع عالمياً غداً

حماية المستهلك عن فواتير المياه الشهرية: لا تعكس الاستهلاك الحقيقي

لأول مرة في الأردن .. عرض سيارات كهربائية بملكية فكرية قطرية

التعليم العالي: انتهاء فترة تقديم طلبات التجسير اليوم ولا تمديد للموعد

الملكة تشارك في نشاط لمنظمة اليونيسف لمناصرة الأطفال

المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

الإثنين، 18-09-2023 09:09 ص

إدارة الأزمات: صافرات الإنذار الساعة 9:55 صباحاً مع بدء تمرين درب الامان 3

99999999999999999999


الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات إن صافرات الإنذار ستنطلق اليوم الساعة 9:55 صباحاً مع بدء تمرين درب الأمان 3. 

اضافة اعلان


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن جميع الكوادر المشاركة في تمرين درب الأمان 3 لا يعلمون متى وأين الإخلاء .


ونوه أن فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3) ستكون اليوم وغداً ميدانياً مؤكداً أن بعض الكوادر ضمن فرضيات التمرين ستستمر لـ 48 ساعة لاختبار قدرتها تحت الضغط.


وأوضح أن يومي الأربعاء والخميس سيكون لتقييم فعاليات التمرين من خلال مركز إدارة الأزمات بالإضافة إلى فريق تقييم دولي من منظمات متخصصة في إدارة الأزمات.


وأكد أنه تم اختيار تمرين يحاكي الزلزال لاعتباره السيناريو الأسوأ للكارثة الطبيعية منوهاً أنه سيعمل التمرين على اختبار كافة القدرات الوطنية في جميع القطاعات.


وأشار أن الأردن صنف من الدول ذات الخبرة في إدارة الأزمات والكوارث وذلك بعد إدارة أزمة كورونا بنجاح قائلاً إنه تم إرسال فريق أردني إلى تركيا للاستفادة من ما حدث في زلزال تركيا.


وتنطلق فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999999

المياه: لا زيادة على فواتير المواطنين حتى نهاية العام الحالي

WhatsApp Image 2023-09-13 at 9.49.23 AM

لافتة إنسانية لطبيب أردني.. هذه قصة الطبيب صبح

77777

حالتها تزداد سوءاً .. أردني يناشد بعد تعرض طفلته لحادثة مؤلمة

ab624770c9b6213cecba067f326331e2

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

سير خاص

مدير إدارة السير يوضح حول المخالفات الخطرة والتي تم تغليظ عقوبتها - تفاصيل

ت

الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار "دانيال"