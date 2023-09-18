إدارة الأزمات: صافرات الإنذار الساعة 9:55 صباحاً مع بدء تمرين درب الامان 3

الوكيل الإخباري - رصد

قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات إن صافرات الإنذار ستنطلق اليوم الساعة 9:55 صباحاً مع بدء تمرين درب الأمان 3.

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن جميع الكوادر المشاركة في تمرين درب الأمان 3 لا يعلمون متى وأين الإخلاء .



ونوه أن فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3) ستكون اليوم وغداً ميدانياً مؤكداً أن بعض الكوادر ضمن فرضيات التمرين ستستمر لـ 48 ساعة لاختبار قدرتها تحت الضغط.



وأوضح أن يومي الأربعاء والخميس سيكون لتقييم فعاليات التمرين من خلال مركز إدارة الأزمات بالإضافة إلى فريق تقييم دولي من منظمات متخصصة في إدارة الأزمات.



وأكد أنه تم اختيار تمرين يحاكي الزلزال لاعتباره السيناريو الأسوأ للكارثة الطبيعية منوهاً أنه سيعمل التمرين على اختبار كافة القدرات الوطنية في جميع القطاعات.



وأشار أن الأردن صنف من الدول ذات الخبرة في إدارة الأزمات والكوارث وذلك بعد إدارة أزمة كورونا بنجاح قائلاً إنه تم إرسال فريق أردني إلى تركيا للاستفادة من ما حدث في زلزال تركيا.



وتنطلق فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.