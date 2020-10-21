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الأربعاء، 21-10-2020 10:50 ص

شكوى عبر "برنامج الوكيل"

إربد .. أطفال يتسولون ومناشدة أمام وزارة التنمية

م
الصورة التي وصلت "برنامج الوكيل "


الوكيل الإخباري - طالــب مواطن في محافظة إربد ، بالوقوف على ظاهرة التسوّل في عدد من مناطــق المحافظة، مُعبّرا عن استيائه حيال ذلك .

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وبيّن المواطن ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك العديد من الأطفال الذين يتواجدون أمام الإشارات الضوئيّة لغايات "التسوّل" ، وذلك خلال أوقات مختلفة ، ما أثار تساؤلات مواطنين - صورة الأطفال المتسولين مرفقة بالخبر

 

ومن جهته ، ناشد الإعلامي محمّد الوكيل ، وزارة التنميّة الاجتماعيّــة ، للحدّ من هذه الظاهرة، على ضوء حملاتها التي باشرت بها منذ يوميـــن.

 

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