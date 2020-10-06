إربد .. مركز صحي الصريح يفتقر لدواء الضغط B cor

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، عبر "برنامج الوكيل" ، الثلاثاء ، بتوفير دواء الضغط (B cor) عيار (10) ، في مركز صحي الصريح الشامل، في بلدة الصـــريح ، التابعة لمحافظة إربد .

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وبين ، للإعلامي محمّد الوكيل، عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه "مؤمّن صحي"، إلا أن عدم توفر الدواء ، منذ أشهــر ، يجعله يقوم بشرائه ، على حسابه الخاص.

ومن جهته طالب الإعلامي الوكيل، بضرورة الوقوف على الأمر ، نتيجة لاستخدامه من قبل الكثير من مرضى الضغط في المحافظة .

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