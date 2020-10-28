إيعاز من وزير الصحـة لمنع إرباك الأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، أنه تمّ الإيعاز في سبيل إظهار نتائج الفحوصات للمواطنين بزمن قياسي، من خلال الرسائل النصيّة، تحسّبا من إرباكهم، حيث أن هنالك الكثير من الفحوصات تظهر بعد أسبوع .

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ونوّه للإعلامي محمّد الوكيل ، الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك ضغطا على وزارة الصحة بالنسبة للفحوصات، وقال " العمل جارٍ لإظهار نتائج العينات بسرعة" .



" في حال عدم ظهور أعراض للفيروس ، فإنه يعتبر في حالة تعافٍ بعد مرور 10 أيام ، وأثناء وجوده في العزل المنزلي وظهرت عليه أعراض شديدة ، فعليه مراجعة أقرب مستشفى"، وفق عبيدات .



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