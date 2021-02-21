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ادارة الاقامة والحدود لـ الوكيل : الدخول عبر جسر الملك حسين يبدأ اليوم

الأحد، 21-02-2021 10:23 ص

ادارة الاقامة والحدود لـ الوكيل : الدخول عبر جسر الملك حسين يبدأ اليوم

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال العقيد الدكتور عامر الصرايرة 
مدير ادارة امن الجسور بمديرية الامن العام لبرنامج الوكيل انه تم فتح حركة العبور عبر جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم و السماح بدخول 300 شخص من حملة هوية الضفة الغربية وحملة الترانزيت والحالات المرضية بعد التسجيل بالمنصة وتقديم فحص كورونا قبل 72 ساعة وذلك للقادمين فقط .

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واشار الصرايرة ان الاعداد المسموح لها بمغادرة المملكة 1000 شخص ودخول 300 شخص يوميا وهم ابناء الضفة الغربية فقط اما للمقدسيين يشترط التنسيق المسبق مضيفا ان حركة النقل التجاري طبيعية كالمعتاد . 

 

واكد الصرايرة ان الجسر سيبقى مفتوحا من السابعة صباحا ولغاية الخامسة مساء .  


 




 

 


 

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