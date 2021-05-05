الأربعاء 05-05-2021
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استقبال 300 معلم في كل مركز تطعيم بعمان

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الأربعاء، 05-05-2021 08:32 ص

تحسبا من الاختلاط

استقبال 300 معلم في كل مركز تطعيم بعمان

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل، الأربعاء ، أنّه تم البحث في آلية استقبال المعلمين في المراكز الخاصة بالتطعيم ، تحسّبا من الاختلاط ، ولضمان التباعد الجسدي ، حيث سيُصار إلى استقبال (300) معلم فقط -معلم ومعلمة -في المركز الواحد المخصص لتلقي اللقاح. 

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ولفت الإعلامي الوكيل، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العديد من الملاحظات من قبل معلمين حطّت على مكاتب البرنامج ، للوقوف على التهافت على مراكز التطعيم ، ما يزيد من وطأة وباء كورونا.

 

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن المحافظات وآلية تلقي اللقاح فيها ، للوصول إلى الهدف الرامي بتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في المملكة .

 

وقد بدأ معلمو عمان يتلقون منذ أمس الثلاثاء ، اللقاح في المراكز الآتية :

مدرسة الملك عبد الله للتميز/ القويسمة، مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، ومدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا .

 

يشار أن 3318 معلما ومعلمة تلقوا الجرعة الاولى من لقاح فيروس كورونا في اليوم الأول للحملة الوطنية لتطعيم الكوادر التعليمية، استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل 2022/2021.

 

 

 

 




 

 


 

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