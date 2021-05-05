استياء شعبي من التزاحم في مراكز التطعيم

الوكيل الإخباري - تلقى "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الأربعاء ، العديد من الشكاوى ، حول تهافت مواطنين على مراكز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا.

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الشكاوى ، انطلقت من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ، والحرص على صحة وسلامة الأردنيين ، على وقع انتشار فيروس كورونا ، والرسائل التي تطلقها الحكومة باستمرار لتنفيذ أوامر الدفاع.

الإعلامي محمد الوكيل ، توجّه - على ضوء ذلك- برسالة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بضرورة الوقوف على الأمر، والعمل على معالجة مواضع الخلل ، نتيجة الاستياء الشعبي ، حيث ضرورة العمل بالتباعد الجسدي ، والذي تفتقره مراكز التطعيم.

وطالب الإعلامي الوكيل ، بضرورة تضافر جهود الأجهزة الأمنية ، من خلال توزيع كوادرها على مختلف مراكز التطعيم، للحيلولة دون التزاحم .