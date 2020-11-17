الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

الوكيل الإخباري - عبّر مواطنــون عن تفاؤلهم ، بتخطّي جائحـــة كورونا ، داعين الله - جلّ وعلا - أن تعود الحياة إلى طبيعتها للعالم بشكل عام ، والأردن بشكل خاص .

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جاء ذلك ، الثلاثاء من خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القــوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا " ، حيث أبدوا انزعاجهم حيال الظروف العصيبة التي يمرون بها ، خاصة الاقتصادية ، نتيجة للقرارات الرسمية ، التي من شأنها منع تفشّي الفيروس .

تجارب مصابي كورونا وتفاؤل شعبي

واستعرض عدد منهم ، تجاربهم على الهواء ، خلال إصابتهم بالفيروس ، حيث أنهم تعافوا منه ، مؤكدين أن الأمر يتطلّب الصبر والإرادة لمواجهة المرض ، والابتعاد عن الآخرين في سبيل منع العدوى ، والالتــزام بالحجر المنزلي ، وتناول الأغذيــة الصحية ، التي تساهم في التخفيف من وطأة كورونا.

واستمع الإعلامي محّمد الوكيل ، للعديد من القضايا التي رافقت "جرعات التفاؤل" الصباحيّــة ، على وقع الدعاء ، أن تكون الجائحة "عبرة " للعديد من الأمور.

ولفت عدد من المواطنين ، أن الفيروس أثار الاستياء الشعبي ، ما يتطلّب "وقفة جادّة" وتكاتف جهود مع الحكومة ، من أجل وقف استمرار تسلل "كورونا" إلى منازل الأردنييـــن .

وطغى "التفاؤل" على حلقة اليوم ، حيث أصوات الأردنيين تعالت عبر رسائلهم الصوتية، بالدعاء ، والتعبير عن الأمل بعودة مظاهر الحياة الطبيعية خلال وقت قريب والتي غابت خلال الجائحة العالمية ، بإرادة الله - سبحانه وتعالى - والاتكال عليه .

كما أوضح كثيرون ، أن الفيروس ، تسبّب بحزن عائلات أردنية ، نتيجة لوفاة أشخاص بكورونا ، داعين لهم بالرحمة والمغفرة ، مشدّدين على أهمية الالتزام بارتداء الكمّامات ، والعمل بالتباعـــد الجسدي ، لمنع تفشّي الفيروس .

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