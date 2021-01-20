الأرصاد الجوية لـ الوكيل: تراجع الحالة الجوية مع ساعات الليل الأولى

الوكيل الإخباري –

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد آل خطاب، إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة عمان صباح اليوم الأربعاء 4 درجات مئوية.وكشف خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، عن كميات الأمطار التي سجلت في المملكة حتى صباح اليوم، وكانت على النحو الآتي:رأس منيف – عجلون 40 ملمالباقورة 20 ملموادي الريان 28 ملمإربد 23 ملمالرمثا 7 ملمجرش 10 ملمالسلط 48 ملمدير علا 29 ملمحدائق الحسين 34 ملمالقويسمة 15 ملموسط البلد 20 ملمالجبيهة 17 ملممطار ماركا 13 ملممطار الملكة علياء 9 ملمالزرقاء 10 ملمالضليل 9 ملمالغباوي 11 ملمالمناطق الجنوبية 21 ملمالقطرانة 7 ملمالمفرق 11 ملمالأزرق 3 ملمالصفاوي 2 ملموبين آل خطاب أن كتلة من الهواء هي الأشد برودة ستعبر قبل ساعات الظهر، فيما ستكون درجة الحرارة العظمى اليوم 6 درجات.وأكد: "الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرد قد تكون غزيرة مصحوبة بالرعد، ويتوقع تساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر بتراكمات خفيفة ومحدودة على مرتفعات غرب العاصمة (تلاع العلي، خلدا، الجبيهة، صويلح) ومرتفعات جرش".وأضاف: "تتراجع الحالة الجوية مساء بشكل تدريجي ويتوقف الهطول مع ساعات الليل الأولى، بينما ستصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كم، كما يتوقع تشكل ضباب كثيف على المناطق الجبلية ومناطق البادية".أما حالة الطقس ليوم الخميس، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة إلا أنه ستستمر الأجواء باردة جدا وما بين مشمسة وغائمة جزئيا.وحذر آل خطاب من خطر تشكل السيول في الأماكن المنخفضة بما فيها البحر الميت وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات على الطرق نتيجة تساقط البرد والثلج، وتراكمات الثلوج خاصة على مرتفعات الشراه وشدة سرعة الرياح والهبات القوية في بعض الأحيان.وبين أنه من المتوقع تشكل ضباب كثيف يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية مساء اليوم، فيما يحذّر من الانجماد فجر يومي الخميس والجمعة في المناطق الجبلية العالية.