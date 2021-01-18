الأرصاد الجوية لـ الوكيل: توقعات بزخات ثلجية على قمم الجبال العالية

الوكيل الإخباري-

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة تأثرت منذ مساء أمس بهطولات مطرية تركزت على المنطقتين الشمالية والوسطى ووصلت إلى أطراف الكرك.وأضاف خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن الهطولات المطرية رفدت الموسم المطري خاصة بعد فترة الانحباس الطويلة.وبين آل خطاب أن المملكة على موعد مع حالة جوية أخرى خلال هذا الأسبوع.وكشف آل خطاب عن كمية الهطولات المطرية حتى الساعة الثامنة صباحا والتي كانت كالآتي:-سجل أعلى هطول في محطة رأس منيف بمحافظة عجلون 45 ملم-وادي الريان 26 ملم-الباقورة 17 ملم-إربد المدينة 26 ملم-الرمثا 14 ملم-جرش 13 ملم-العاصمة عمان / حدائق الحسين 33 ملم-وسط البلد 25 ملم-الجبيهة 20 ملم-مطار ماركا 15 ملم-السلط 25 ملم-دير علا 20 ملم-الزرقاء 10 ملم-الضليل 5 ملم-مطار الملكة علياء الدولي 8 ملم-محطة الكرك / المزار 3 ملم-لواء الشوبك / معان 2 ملم-المفرق 5 ملموبين آل خطاب أن الزخات المطرية من المتوقع أن تستمر حتى فترة عصر اليوم.وأضاف: "المنخفض الجوي الذي تأثرت به المملكة كان من تركيا ومن المتوقع أن يضعف تأثيره مساء اليوم"، لافتا إلى أنه من المتوقع اشتداد الهطول المطري خلال الساعتين المقبلتين في بعض المناطق.وتابع: "من المتوقع توقف الهطول المطري مساء في المناطق كافة وتبقى الأجواء باردة جدا، أما مساء الثلاثاء فتتأثر المملكة بمنخفض جوي من شمال شرق سوريا يتجدد فيها الهطول المطري".وأشار إلى أنه من المتوقع اشتداد الهطولات المطرية مساء الثلاثاء خاصة على الشريط الغربي للمملكة وحتى الجنوب، وسيكون مصحوبا بالرعد والبرق وزخات من البرد وتستمر هذه الحالة الجوية حتى الأربعاء.وحول توقعات تساقط الثلوج، بين آل خطاب أنه من المتوقع هطول زخات ثلجية على قمم الجبال العالية الجنوبية الشراه: مرتفعات الطفيلة والشوبك ووادي موسى رأس النقب قرى النعيمات تراكمات محدودة قد لا تتجاوز (1) سم، أما المرتفعات الوسطى فيتوقع سقوط زخات ثلجية مخلوطة بالمطر دون أن تتراكم.وأعرب آل خطاب عن تفاؤله بالموسم المطري للعام الحالي.