الثلاثاء 07-02-2023
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الثلاثاء، 07-02-2023 09:13 ص

الأرصاد تحذر من الانجماد في الليالي القادمة

انجماد


الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن منطقة إربد سجلت أعلى هطول مطري بكمية 49 ملم ويليها السلط 47 ملم ومنطقة رأس منيف 30 ملم وحدائق الحسين 28 ملم ومطار ماركا بكمية 27 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية ولغاية صباح اليوم الثلاثاء .اضافة اعلان


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء أن سماكة الثلوج بلغت  3 سم في المناطق التي تراكمت فيها الليلة الماضية  منوهاً أن تساقط الثلوج والامطار ستستمر على على ارتفاع 900 متر مع أجواء شديدة البرودة في الشمال والوسط وتشتد الهطولات مساء اليوم .

وأشار أن مع صباح غداً تشمل الهطولات المطرية والثلجية المناطق الجنوبية (معان ٬ الطفيلة ٬ الكرك) وقد تشهد تراكمات خفيفة .

وحذر آل خطاب من الانجماد والصقيع ليلة الأربعاء / الخميس وليلة الخميس/الجمعة وذلك لانخفاض درجات الحرارة دون الصفر بثلاثة درجات مئوية بالإضافة إلى توقف الهطولات .

 




 

 


 

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