الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد أبو عليم، أن الأمانة عملت على إعفاء المركبات العمومية بنسبة (50%) من رسوم الترخيص ومن رسوم غرامات التأخير ، نتيجة لجائحة كورونا .

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جاء ردّ أبو عليم ، على ضوء شكوى من "سائق سرفيس" ، يشكو من خسائر فادحة يتكبّدها سائقو السرافيس، نتيجة لوجود 3 ركاب ، عوضا عن 4 ، نتيجة لمنع الاختلاط في المركبة .

وأشار أبو عليم ، أن الأمانة تكفّلت بما يقارب نحو مليون و(600) الف دينار ، لغايات دعم السرافيس ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن منذ بدء الجائحة

وشدد على أهمية تواجد "عقد مكتوب" ، حفاظا على حقّ السائق ومالك المركبة ، الأمر الذي يمكّن -السائق- من الاستفادة من الضمان ، والتأمين الصحي ، وغيرها من الأمور .

وأوضح ، أنه تم استثناء عام (2020) من العمر التشغيلي للمركبة ، بسبب الوضع الراهن الذي يعصف بالمملكة، ما يؤدي إلى توفير ما قيمته (1000) دينار سنويا ، على مالك المركبة



