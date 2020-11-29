الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

إعلان هام من التربية والتعليم - رابط

شهود النيابة أمام أمن الدولة في قضية فتى الزرقاء

الأحد، 29-11-2020 10:12 ص

مليون و600 ألف دينار قيمة الدعم لقطاع السرافيس

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

خال


الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد أبو عليم، أن الأمانة عملت على إعفاء المركبات العمومية بنسبة (50%) من رسوم الترخيص ومن رسوم غرامات التأخير  ، نتيجة لجائحة كورونا .

اضافة اعلان
 

جاء ردّ أبو عليم ، على ضوء شكوى من "سائق سرفيس" ، يشكو من خسائر فادحة يتكبّدها سائقو السرافيس، نتيجة لوجود 3 ركاب ، عوضا عن 4 ، نتيجة لمنع الاختلاط في المركبة .

 

وأشار أبو عليم ، أن الأمانة تكفّلت بما يقارب نحو مليون و(600) الف دينار ، لغايات دعم السرافيس ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن منذ بدء الجائحة

 

وشدد على أهمية تواجد "عقد مكتوب" ، حفاظا على حقّ السائق ومالك المركبة ، الأمر الذي يمكّن -السائق- من الاستفادة من الضمان ، والتأمين الصحي ، وغيرها من الأمور .

 

وأوضح ، أنه تم استثناء عام (2020) من العمر التشغيلي للمركبة ، بسبب الوضع الراهن الذي يعصف بالمملكة، ما يؤدي إلى توفير ما قيمته (1000) دينار سنويا ، على مالك المركبة

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

مي

مجمع باصات دير علا يغرق ومناشدة عاجلة

طؤ

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

نك

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

قسم

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

يبكي

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

أخبار متعلقة
تكسي

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

باص

أمانة عمان للوكيل : كاميرات لرصد مخالفات باص عمان - فيديو