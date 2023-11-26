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الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

الأحد، 26-11-2023 10:33 ص

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

غزة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدكتور عدنان أبو حسنة ان الاوضاع مع الهدنة في قطاع غزة لم تتحسن بل ازدادت تدهوراً .
  
واشار أبو حسنة لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الاحد ، الى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد النازحين ، حيث ان العديد من الاهالي لجأوا الى مدارس وكالة الغوث ، بعد ان حاولوا مع اعلان الهدنة العودة الى منازلهم ووجدوها مدمرة بشكل كامل .

ولفت الى حاجة الاهالي الكبيرة للملابس الشتوية والفراش والاغطية ، خاصة اننا على موعد غداً مع منخفض جوي واجواء شتوية وباردة، والاهالي غادروا منازلهم بالملابس الصيفية ولم يستطيعوا حمل اغراضهم وملابسهم عند المغادرة .

واكد ابو حسنة الى الحاجة لغاز الطبخ والتدفئة ، خاصة ان ما يدخل القطاع فقط 80 طن من الغاز ، وهذه الكمية غير كافية لتوزيعها على اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، مؤكداً ايضاً على النقص الحاد في مادة الطحين بالقطاع .

واضاف ابو حسنة ان هناك صعوبة بالوقت الحالي لعودة عمل المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في القطاع خاصة في المناطق الشمالية والشرقية منها وبعد مغادرة الكوادر العاملة بها ، مؤكداً على عمل وكالة الغوث خلال ايام الهدنة على ادخال مساعدات للمشافي العاملة في القطاع .

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