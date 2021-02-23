الإئتمان العسكري : تقديم طلبات الاستفادة من الصندوق منتصف نيسان - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير صندوق الإئتمان العسكري ، أمجد عوني حجازي ، أن الصندوق ضمن سلسلة المبادرات الملكية ، التي أطلقها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني ، بمتابعة سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله ، خدمة لأفراد القوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

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ولفت حجازي ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات نقدية لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، حيث سيصار إلى تقديم ذات الخدمات إلى المتقاعدين العسكريين .

وأشار إلى ، أنه سيتم إنشاء نافذة مصرفية ، موضحا أن الصندوق يقدم تمويلات مختلفة ، لغايات إنشاء المشاريع ،وقال "يمنح الصندوق للأفراد التمويل الشخصي والذي يصل لغاية (6) الاف دينار ، للمستفيد الواحد ".

"الصندوق يعكس قيمة إيجابية تساهم في رفع القيمة الشرائية ، عدا عن العوائد المالية ، والأقساط القليلة"، وفق حجازي.

وتابع " نقوم حاليا بالاتفاق مع البنوك ، للتسهيل على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسيتم الإعلان عن آلية وشروط الاستفادة قريبا".

ولفت ، أنه سيتم تقديم طلبات التقديم للاستفادة من الصندوق منتصف شهر نيسان (4) ، منوها أن هنالك عددا من الفروع في مختلف أنحاء المملكة قد تصل إلى (20) فرعا .

ولم يغفل حجازي الحديث عن الخصومات والمنافع تحت مسمى برنامج رفاق السلاح ، حيث يمكن الاستفادة منها من قبل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، للعاملين والمتقاعدين .

وعرّج على أن "الورثة" لا يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق، لافتا أن القروض الحسنة يقتصر تقيمها على عائلات الشهداء .

وكشف أن الحدّ الأقصى لأعمار المستفيدين من الصندوق ، لا تتجاوز الـ(70) عاما، منوها أن هنالك شروطا معينة للصندوق يجدر الالتزام بها.

وحول عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق خاص بالصندوق ، أوضح حجازي ، أن (90) ألف مستفيد من أصل (160) ألف يستفيدون من التطبيق .







