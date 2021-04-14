الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

الوكيل الإخباري - وجّه الإعلامي محمد الوكيل، رسالة للأردنيين ، مفادها تجنّب التجمعات والتهافت على الشراء ، في ظل محاربة المملكة لجائحة كورونا، على وقع الأمنيات الأردنية أن تعود الحياة إلى مجاريها .

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واستعرض الإعلامي الوكيل ،الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، مؤشرات إيجابية تدلّ على تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا ، وزيادة نسبة حالات الشفاء من الفيروس.

وطالب بمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة فيما يتعلّق بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، للتخلّص من الوباء.

وتضرّع الإعلامي الوكيل إلى الله عزّوجل بالدعاء ، بأن يُزيح الغمة عن العالم ، وأن تعود الطقوس التي غابت ، وأن يشفي كل شخص من الفيروس ، الذي بات يشكّل كابوسا .

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