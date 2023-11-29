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الأربعاء، 29-11-2023 10:15 ص

الاردنية الهام تكشف لـ "الوكيل" تفاصيل اصابة افراد عائلتها برصاص قناص في غزة - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - روت السيدة الاردنية الهام ذياب المصري التي وجه جلالة الملك باخلائها هي وابنتها من قطاع غزة تفاصيل اصابة افراد عائلتها برصاص قناص جندي من قوات الاحتلال في غزة .

 وقالت المصري لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الاربعاء، انها تسكن بالمنطقة المحيطة لمجمع الشفاء ، وبسبب رفض العائلة المغادرة الى جنوب غزة ، حاصرت قوات الاحتلال المنطقة التي يوجد فيها منزلها لمدة 15 يوم .

واشارت انها اصيبت برصاص القناص في منطقة اليد ، واصيبت ابنتها في منطقة الفخذ ، فيما استشهد زوجها بعد اصابته برصاصة متفجرة في منطقة الوجه اثناء محاولته اسعاف ابنته ، كما استشهد ابنها وهو يحاول حمل والده واسعافه .

واردفت المصري انه وبسبب مواصلة اطلاق النار من قبل القناص استطاع الدفاع المدني في غزة اسعافهم بعد ساعتين من اصابتهم .

وبينت المصري ان عائلتها متواجدة في الاردن وستقوم باستقبالها مع ابنتها عند وصولها الى المملكة ، مؤكدة انها اجرت الفحوصات الاولية امس في المستشفى الميداني الاردني في غزة ، وهي بانتظار اخلائها مع ابنتها لاكمال علاجها في الاردن.

ووجهت المصري شكرها الى جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي استجاب للمناشدة التي اطلقتها ، لاستكمال علاجها وابنتها في الأردن.

وعلى ذات النسق وجهت الابنة عائدة الشكر الى جلالة الملك عبد الله الثاني بعد استجابة جلالته لمناشدة والدتها ، مشيرة انها طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاماً وتدرس تخصص العلاج الطبيعي في قطاع غزة .

 ووفق بيان لوزارة الخارجية اكدت : " انه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالإخلاء الطبي لمواطنة أردنية وابنتها الفلسطينية اللتين أصيبتا برصاص الاحتلال، والطفل الفلسطيني الذي تقطعت أطرافه جراء الحرب المستعرة على غزة، لاستكمال علاجهم في المملكة، باشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على إخلائهم بأسرع وقت ممكن ".

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