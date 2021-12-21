الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 09:04 ص

الارصاد الجوية تكشف معدلات الهطول في مناطق المملكة حتى الان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
سجلت محافظات الشمالية هطولا مطريا غزيرا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ الهطول في إربد 28ملم ورأس منيف 33ملم والباقورة 33ملم وجرش21ملم والرمثا 20ملم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب 

وأضاف آل خطاب اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن المناطق الوسطى التي شهدت أكثر هطولا لغاية الآن منطقة حدائق الحسين بنسبة 52ملم وجبيهة 32ملم ووسط البلد32ملم وسجلت الربة في محافظة الكرك أكثر هطولا في المناطق الجنوبية.

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وأشار إلى أن سرعة الرياح بلغت من 40-50 كم/ساعة في منطقة الأزرق والتي شهدت أعلى سرعة للرياح خلال المنخفض الحالي . 

وأكد آل خطاب على استمرار المنخفض الجوي اليوم الثلاثاء والذي بدأ صباح يوم أمس الإثنين وتوقع منخفضات قادمة خلال المربعانية. 

يصادف اليوم الثلاثاء موعد الانقلاب الشتوي" المربعانية" ، وبذلك يكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و4 دقائق وهو أقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة.


 




 

 


 

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