الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 10:15 ص

ضرورة تعبئة البيانات

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

دج


الوكيل الإخباري- حطّت على مكاتب "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء ، تساؤلات حول الدخول على المنصة الخاصة للتسجيل لغايات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا .

اضافة اعلان
 

وعلى ضوء ذلك ، أوضح الإعلامي محمد الوكيل، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، عملت على تسهيل الأمر على المواطنين ، خاصة الفئة التي لن تتمكن من الدخول عبر المنصة ، لغايات تقنية ، أو عدم قدرتها على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية .

 

الآلية تتمثل بكتابة "مطعوم الأردن" على محرك البحث "جوجل" ، حيث يظهر رابط ، يتم من خلاله الدخول عبر المنصة بسهولة ، دون عناء ، ويجدر على الراغبين بالتسجيل تعبئة كافة البيانات المطلوبة .

 

للدخول إلى الرابط أنقر.. هنا 

 

ويتطلب التسجيل في الموقع إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم ضغط زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.

 

ويتم بعد ذلك اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي ينتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، الإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، وإدخال رقم الهاتف الذي ستُرسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم.

 

ويجب الضغط على زر "تقديم"، ثم إدخال رمز التوثيق الذي يصل إلى رقم الهاتف، والضغط على زر تقديم، وسيتم من بعدها تفعيل ملف المتقدم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
بببببد

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

ممممممممم

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

ح (Custom)

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

ضلاير

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

ههه

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

ح

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أخبار متعلقة
ممممممممم

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

ضلاير

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

12021822538395685530

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

12021294816507178690

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

11202029102846220319251

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

120213105859784410498

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية