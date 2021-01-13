الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

الوكيل الإخباري- حطّت على مكاتب "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء ، تساؤلات حول الدخول على المنصة الخاصة للتسجيل لغايات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا .

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وعلى ضوء ذلك ، أوضح الإعلامي محمد الوكيل، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، عملت على تسهيل الأمر على المواطنين ، خاصة الفئة التي لن تتمكن من الدخول عبر المنصة ، لغايات تقنية ، أو عدم قدرتها على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية .

الآلية تتمثل بكتابة "مطعوم الأردن" على محرك البحث "جوجل" ، حيث يظهر رابط ، يتم من خلاله الدخول عبر المنصة بسهولة ، دون عناء ، ويجدر على الراغبين بالتسجيل تعبئة كافة البيانات المطلوبة .

للدخول إلى الرابط أنقر.. هنا

ويتطلب التسجيل في الموقع إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم ضغط زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.

ويتم بعد ذلك اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي ينتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، الإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، وإدخال رقم الهاتف الذي ستُرسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم.

ويجب الضغط على زر "تقديم"، ثم إدخال رمز التوثيق الذي يصل إلى رقم الهاتف، والضغط على زر تقديم، وسيتم من بعدها تفعيل ملف المتقدم.

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