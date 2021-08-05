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الخميس، 05-08-2021 09:40 ص

البلبيسي : تخيير الحامل والمرضع بين تلقي لقاح كورونا أو إجراء الفحص

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أشار الإعلامي محمد الوكيل ، الخميس ، إلى أن تلقي النساء المرضعات والحوامل ، للقاح المضاد لفيروس كورونا " اختياري" ،وفي حال عدم تلقيهم اللقاح ، فإنه يُجدر أن يتم إجراء فحص كورونا .

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جاء ذلك على ضوء تساؤلات وردت "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بشأن إمكانية تلقي النساء الحوامل والمرضعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

 

وبيّن الإعلامي الوكيل ، أن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، طمأن النساء الحوامل والمرضعات في وقت سابق بشأن إمكانية تلقي اللقاح ، لافتا أن الأمر "اختياري" .

 



 

 

 




 

 


 

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