البلبيسي : تخيير الحامل والمرضع بين تلقي لقاح كورونا أو إجراء الفحص

الوكيل الإخباري - أشار الإعلامي محمد الوكيل ، الخميس ، إلى أن تلقي النساء المرضعات والحوامل ، للقاح المضاد لفيروس كورونا " اختياري" ،وفي حال عدم تلقيهم اللقاح ، فإنه يُجدر أن يتم إجراء فحص كورونا .

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جاء ذلك على ضوء تساؤلات وردت "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بشأن إمكانية تلقي النساء الحوامل والمرضعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وبيّن الإعلامي الوكيل ، أن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، طمأن النساء الحوامل والمرضعات في وقت سابق بشأن إمكانية تلقي اللقاح ، لافتا أن الأمر "اختياري" .





