البيطار لـ برنامج الوكيل : نسعى لتوسعة مبادرة مراكز اتصال شركة زين - فيديو

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار أن الشركة تُعنى في تطوير خدماتها من خلال التعاون المستمر مع الحكومة، وذلك خدمة للمجتمع المحلي.

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وكشف البيطار الاثنين لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر اثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أنه هنالك تعاونا مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل لتوفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت في حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أنه يتم تطوير مراكز الاتصالات في المحافظات المختلفة ، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والرد على استفسارات مشتركي زين .

وقال " هنالك شراكة مثمرة مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل ، كما تم في مجال مراكز الاتصال التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتحسين خدمات وآداء الشركة ".

وشدّد البيطار على أهمية توسيع نطاق الخدمات في مختلف المحافظات من منطلق المسؤولية المجتمعية ، ولفت أن مبادرة مراكز اتصال زين شملت البلقاء وجرش ومعان ، وأخيرا محافظة عجلون، لافتا إلى سعي الشركة لتوسعة المبادرة إلى كافة المحافظات.

يشار أنه تم افتتاح "مركز اتصال زين لخدمات الزبائن"في محافظة عجلون، وهو المركز الخامس لزين على مستوى المحافظات والرابع في إطار تعاون شركة زين مع الحكومة".