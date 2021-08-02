التأخر في إنجاز المشاريع يثير استياء الأردنيين

الوكيل الإخباري - عبّر الإعلامي محمد الوكيل عن استيائه حيال التأخر في إنجاز مشاريع الطرق ومشاريع أخرى في المملكة ، والتي تكلّف وقتا قد يمتد لسنوات كمشروع الباص سريع التردد ، الأمر الذي يُسبب استياء الأردنيين ، على وقع أهمية إنجاز مشاريع الطرق في وقت قياسي.

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وعرّج في حديثه الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " على طريق الشحن الجوي في منطقة القسطل ، حيث المطالبات الشعبية منذ سنوات بإعادة تأهيله ، نتيجة للخطورة التي يتعرض لها مرتادي الطريق .

وشدّد الإعلامي الوكيل على ضرورة قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتسريع مشاريعها، حيث أن التسويف في الإنجاز يؤدي إلى التقليل من أهميته .