التربية : التوسع بإعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن إعطاء لقاح كورونا في المدارس من الصف السابع ولغاية التوجيهي.



وأضافت قبيلات اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه سيتم التوسع بعملية استفتاء أولياء الأمور ، وصولاً للتوسع بعملية إعطاء اللقاح في مختلف مدارس المملكة الحكومية والخاصة .

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وأشارت إلى أنه " يتم التأكد من عدم أخذ الطالب للمطعوم في وقت سابق من خلال الرقم الوطني" .



وكانت التربية بدأت بعملية استفتاء أولياء الأمور حول اعطاء ابنائهم المطعوم وتم إعطاء 230 طالب وطالبة لغاية الآن خلال يومين.



