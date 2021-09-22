التربية تستجيب لمواطن بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري - استجابت وزارة التربية والتعليم لمناشدة مواطن ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أشار حينها أن إحدى المدارس الحكومية في عمان قامت بتسجيل ابنه بالفرع العلمي ، علما أنه يرغب الالتحاق بالفرع الصناعي حيث انه طالب في الثانوية العامة ( أنقر هنا) .

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وتحدّث المواطن الأربعاء مع الإعلامي محمد الوكيل، حيث أكد أن وزارة التربية تواصلت معه من أجل إعلامه بأنه تم تسجيل ابنه بالفرع الصناعي .

وثمن المواطن منبر "برنامج الوكيل" الذي يعتبر جسر تواصل بين الأردنيين والجهات المعنية .