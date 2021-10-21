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الخميس، 21-10-2021 09:32 ص

التربية لـ برنامج الوكيل : سند أخضر لن يطبق على طلبة المدارس

نجوى


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن تطبيق سند يتم تطبيقه على موظفي مديريات التربية أما بشأن المعلمين في المدارس الذين لم يتلقوا لقاح كورونا يجب أن يحضروا فحص ( بي سي آر) كل 72 ساعة.  

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وأضافت قبيلات اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" بشأن إصابات كورونا النشطة في المدارس أنه من بين كل 1000 طالب يوجد طالبين مصابين .  


وأشارت إلى أنه لا يوجد توجه لتطبيق سند أخضر لطلبة المدارس بسبب أعمارهم.


ونوهت قبيلات أن الوزارة تجري فحوصات عشوائية لفيروس كورونا في المدارس. 


 




 

 


 

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