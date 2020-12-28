التربية للوكيل : 33,411 طالبا وطالبة سيتقدمون للتكميلي لرفع المعدل - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة ، أن نمط أسئلة امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2020/2021، سيكون "اختيار من متعدد" ، من خلال (50) سؤالا.

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ولفت العجارمة ، الاثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الجلسة الأولى للامتحان والذي سيبدأ الخميس القادم ، ستكون عند الساعة العاشرة صباحا ، والجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أن الوزارة ، عملت على توفير غرف خاصة للطلبة الذين كانوا "محجورين" لإصابتهم بفيروس كورونا ، وزاد " في حال مضي 10 أيام على الطلبة الذين أُصيبوا بفيروس كورونا يقدم الطالب الامتحان في غرفة خاصة ، حيث تم تزويد ما يقارب 464 مركزا لتقديم الامتحان بتلك الغرف".

وشدّد على أهمية التزام الطلبة والمشرفين على الامتحان بالإجراءات الصحية اللازمة في ظلّ جائحة كورونا من خلال ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، لافتا إلى أن الطلبة في حال وصولهم باكرا لقاعات الامتحان ، سيتم إدخالهم إلى القاعات ، نتيجة للظروف الجوية السائدة.

وعن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان ، أشار العجارمة ، أن عددهم يصل نحو 95,451 طالب وطالبة ، منهم 33,411 سيتقدمون للامتحان لغايات رفع المعدل.

ووجّه العجارمة رسالة إلى الطلبة ، مفادها أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والتركيز أثناء الدراسة ، وعدم الارتباك ، وعدم اصطحاب الأجهزة الخلوية والساعات الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ، حيث سيتم اتخاذ العقوبة اللازمة حيال ذلك .

"هنالك تعاون مع وزارة التربية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، في سبيل الحصول على بيانات الطلبة والمعلمين المصابين بكورونا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وهنالك قوائم احتياط للمعلمين في حال ثبوت إصابات بالفيروس " وفق العجارمة .



