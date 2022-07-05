الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

الثلاثاء، 05-07-2022 09:55 ص

الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت

الترخيص


الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس، أن عمليات ترخيص المركبات ونقل الملكية تسير اليوم الثلاثاء كالمعتاد في كافة مراكز الترخيص.

اضافة اعلان


واشتكى مواطنون من تعطل نظام ترخيص المركبات منذ يوم أمس وأنهم غير قادرين على إتمام معاملاتهم.


الدباس أكد أن تعطل النظام جاء بسبب أعمال حفريات في منطقة ماركا خارج إدارة الترخيص، ما سبب قطع خط الانترنت عن ترخيص ماركا الرئيسي، وتعطل النظام عن باقي مراكز الترخيص.


وأضاف الدباس، لبرنامج الوكيل، أنه تم إصلاح العطل، وعاد النظام للعمل بشكل طبيعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امتحانات

التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية

0L5A8949

مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز

54e3c0ee-whatsapp-image-2022-02-20-at-1.49.23-pm

الضمان: جاهزون لإخلاء أي مصاب بحادثة العقبة من خلال خدمة الإسعاف الجوي

1111111111111111111111111111111

محافظ العقبة: إخلاء حالتين إلى عمان بالإسعاف الجوي

شبول

الحكومة: ارتفاع وفيات حادثة العقبة⁩ إلى 13 وفاة آخرها من جنسية أجنبية

ممم

المجالي: عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في العقبة

أخبار متعلقة
0L5A8949

مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز

pic_21084

10 حافلات احتياط ترافق بعثات الحجاج الأردنيين

وزير الاوقاف 1

وزارة الأوقاف: ننفق ملايين الدنانير على تعليم القرآن ولم نغلق أي مركز

286321595_6186509724714195_2312426629684080071_n

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية اليوم.. والفرق الأردنية تتصدر

WhatsApp Image 2022-06-09 at 9.43.37 AM

اللواما: توجه لاستيعاب أعداد أكبر من الفرق في مسابقة المحارب السنوية

قمح

الصناعة والتجارة: الحكومة ستتحمل فرق الارتفاع على اسعار القمح عالمياً