الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس، أن عمليات ترخيص المركبات ونقل الملكية تسير اليوم الثلاثاء كالمعتاد في كافة مراكز الترخيص.

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واشتكى مواطنون من تعطل نظام ترخيص المركبات منذ يوم أمس وأنهم غير قادرين على إتمام معاملاتهم.



الدباس أكد أن تعطل النظام جاء بسبب أعمال حفريات في منطقة ماركا خارج إدارة الترخيص، ما سبب قطع خط الانترنت عن ترخيص ماركا الرئيسي، وتعطل النظام عن باقي مراكز الترخيص.



وأضاف الدباس، لبرنامج الوكيل، أنه تم إصلاح العطل، وعاد النظام للعمل بشكل طبيعي.