الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

مربو المواشي: لا تشتروا الاضاحي من هذه الحظائر

شاهد : طفلة تخطف الأنظار في الحرم المكي

أسعار الذهب اليوم في الاردن

لأول مرة منذ أكتوبر الماضي .. ضربة صاروخية من لبنان على صفد وطبريا

"طعنونا بالظهر".. غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال

الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين

عبوات ناسفة تستهدف قوات الاحتلال بمخيم بلاطة

مشروب صباحي لخفض ضغط الدم

الأربعاء، 12-06-2024 09:01 ص

الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين

puG73D8aW3Od1kF4umanWHqdDR0sYk4MXGNZ57WD


الوكيل الاخباري- أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الامن العام العقيد المهندس عمر القرعان إن خدمة الترخيص في حدائق الحسين بعد أوقات الدوام الرسمي جاءت بناء على التوجيهات الملكية للتسهيل وتبسيط الاجراءات على المواطنين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي .

اضافة اعلان


وقال القرعان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن خدمة الترخيص المتنقل المسائية استهدفت فئة موظفي القطاع العام والخاص.


وأشار إلى أنه يتم فحص من 200 الى 250 مركبة يوميا واجراء 200-250 معاملة مختلفة في محطة حدائق الحسين منذ اطلاقها.


وبين أنه تم فحص 1300 مركبة خلال 6 أيام ماضية وتم اجراء 1200 معاملة مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر جيدة .


واضاف أنه يوجد 11 محطة ترخيص متنقل في عموم محافظات المملكة بالاضافة إلى 39 خدمة الكترونية.


وبين أن اختيار حدائق الحسين لمساحتها الواسعة، موضحا أن الخدمة ستكون ثابتة وعلى مدار العام.

وأشار إلى  وجود كاتب عدل لإجراء معاملات نقل الملكية في حدائق الحسين ، موضحا أن خدمة ترخيص الدراجات متوفرة بشرط ان تكون جميع الاجراءات جاهزة.


واوضح ان الخدمات غير المتوفرة بترخيص حدائق الحسين هي الفحص النظري والعملي لانها مرتبطة بنظام ومراكز تدريب ، اضافة الى خدمات لوحات المركبات المرتبطة بمشاغل تصنيع.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
504557_1_1687253756

مربو المواشي: لا تشتروا الاضاحي من هذه الحظائر

2

الدفاع المدني يسيطر على حريق اعشاب واشجار على طريق عمان - السلط

WhatsApp Image 2024-05-27 at 9.06.57 AM

الحكومة تُقر تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية الى الأردن

643d19cec295c

الجمارك: ساحة انتظار لسائقي الشاحنات في السلطاني قبل نهاية العام

1716152045772

هيئة الطاقة: وقف منح موافقات عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل مؤقتا

6436b37a745e8

16-14 مليون دينار تكلفة عطاءات شراء الأدوية لمستشفى الملك المؤسس سنويا