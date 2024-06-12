الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين

الوكيل الاخباري- أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الامن العام العقيد المهندس عمر القرعان إن خدمة الترخيص في حدائق الحسين بعد أوقات الدوام الرسمي جاءت بناء على التوجيهات الملكية للتسهيل وتبسيط الاجراءات على المواطنين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي .

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وقال القرعان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن خدمة الترخيص المتنقل المسائية استهدفت فئة موظفي القطاع العام والخاص.



وأشار إلى أنه يتم فحص من 200 الى 250 مركبة يوميا واجراء 200-250 معاملة مختلفة في محطة حدائق الحسين منذ اطلاقها.



وبين أنه تم فحص 1300 مركبة خلال 6 أيام ماضية وتم اجراء 1200 معاملة مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر جيدة .



واضاف أنه يوجد 11 محطة ترخيص متنقل في عموم محافظات المملكة بالاضافة إلى 39 خدمة الكترونية.



وبين أن اختيار حدائق الحسين لمساحتها الواسعة، موضحا أن الخدمة ستكون ثابتة وعلى مدار العام.



وأشار إلى وجود كاتب عدل لإجراء معاملات نقل الملكية في حدائق الحسين ، موضحا أن خدمة ترخيص الدراجات متوفرة بشرط ان تكون جميع الاجراءات جاهزة.



واوضح ان الخدمات غير المتوفرة بترخيص حدائق الحسين هي الفحص النظري والعملي لانها مرتبطة بنظام ومراكز تدريب ، اضافة الى خدمات لوحات المركبات المرتبطة بمشاغل تصنيع.