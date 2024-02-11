التعليم العالي: 80105 عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض

الوكيل الإخباري - رصد

أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب أن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض الداخلية بلغ 80105 طالب وطالبة من أصل 88 ألفا تقدموا.



وقال الخطيب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقوم بإعلان النقاط المحتسبة وفق النظام القديم وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024، حيث ستقوم بموجبه الوزارة بإعلان النقاط وفتح باب الاعتراضات الإلكترونية عليها وفي حال وجد الطالب أن هناك خطأ في بياناته الأكاديمية أو الاقتصادية بإمكانه التعديل عليها شريطة تحميل وثيقة تثبت صحة هذا الاعتراض.



وأضاف أنه على الطلبة دفع الرسوم الجامعية للعام الحالي لحين صدور نتائج المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، في حين يمكن للطلبة الذين لديهم وضع اقتصادي صعب التقدم باستدعاء لرئيس الجامعة إما لتأجيل الرسوم الفصلية أو تقسيطها وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعات.



وفي سياق آخر أشار الخطيب إلى أن عدد طلبة الدورة التكميلية 2024 الذين تم ترشحيهم لمرحلة البكالوريوس بلغ (3417) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن مرحلة الدبلوم المتوسط (3548) طالبا وطالبة.



وبيّن أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى بدأ منذ مساء يوم الخميس الماضي ويستمر حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 2024/2/11، ولن يكون هناك أي تمديد.



وتابع الخطيب أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024.

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ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي قرر في وقت سابق توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 2024/2/18، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2024/2/25، أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 2024/2/25، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2024/3/3.