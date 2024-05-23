الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استمرار الدوام في أسواق الاستهلاكية المدنية ليومي الجمعة والسبت

الملك في وداع سلطان عُمان لدى مغادرته عمّان

الضمان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026)

الملك يصطحب سلطان عُمان لزيارة متحف الأردن

توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا

اذاعة الاحتلال: إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

إصابة طفلين شقيقين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة الأحد- أسماء

الرئيس الإيراني يوارى الثرى في مسقط رأسه اليوم

اعلام عبري : محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة

الخميس، 23-05-2024 09:29 ص

الجمارك: ساحة انتظار لسائقي الشاحنات في السلطاني قبل نهاية العام

643d19cec295c


الوكيل الإخباري- رصد

 

أعلن مدير مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية العميد جمارك سائد عاشور انشاء ساحة انتظار جمركية لسائقي الشاحنات في منطقة السلطاني.

وبين عاشور اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم الانتهاء من انجاز الساحة الجمركية قبل نهاية العام الحالي، مبينا أنها في مراحلها الأخيرة وسيتم تجهيزها وتزويدها بالمكاتب اللازمة

وبين أن عدد الشاحنات في الأردن تجاوز عشرات الآلاف وان عدد المخالفات لا يتجاوز الـ 27 مخالفة جمركية منذ بداية العام مشيرا إلى أن قيمة أغلب المخالفات لا تتجاوز الـ  50 دينار.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك تولي شريحة سائقي الشاحنات اولى الاهتمام والرعاية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملهم.

وحول مكافحة المخدرات أكد عاشور إن الدائرة تعمل على مدار الساعة وجنبا إلى جنب مع كافة الأجهزة العاملة في المجتمع في مكافحة المخدرات والادوية المقلدة والمغشوشة والعلامات التجارية .

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716152045772

هيئة الطاقة: وقف منح موافقات عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل مؤقتا

6436b37a745e8

16-14 مليون دينار تكلفة عطاءات شراء الأدوية لمستشفى الملك المؤسس سنويا

IMG_0206 - Copy

وزيرة التنمية: لا تعطوهم ولدينا بياناتهم

501651_1_1685201539

وزيرة التنمية تكشف أبرز تعديلات القانون الجديد.. يعزز المسؤولية الاجتماعية وينظم عمليات جمع التبرعات

2

وزارة التنمية: 262 مليون دينار مخصصات صندوق المعونة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود

طط

شاهد .. مواطن يعثر على أفعى في منزله.. والدفاع المدني يتدخل