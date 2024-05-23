الجمارك: ساحة انتظار لسائقي الشاحنات في السلطاني قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- رصد

أعلن مدير مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية العميد جمارك سائد عاشور انشاء ساحة انتظار جمركية لسائقي الشاحنات في منطقة السلطاني.



وبين عاشور اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم الانتهاء من انجاز الساحة الجمركية قبل نهاية العام الحالي، مبينا أنها في مراحلها الأخيرة وسيتم تجهيزها وتزويدها بالمكاتب اللازمة



وبين أن عدد الشاحنات في الأردن تجاوز عشرات الآلاف وان عدد المخالفات لا يتجاوز الـ 27 مخالفة جمركية منذ بداية العام مشيرا إلى أن قيمة أغلب المخالفات لا تتجاوز الـ 50 دينار.



وأشار إلى أن دائرة الجمارك تولي شريحة سائقي الشاحنات اولى الاهتمام والرعاية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملهم.



وحول مكافحة المخدرات أكد عاشور إن الدائرة تعمل على مدار الساعة وجنبا إلى جنب مع كافة الأجهزة العاملة في المجتمع في مكافحة المخدرات والادوية المقلدة والمغشوشة والعلامات التجارية .

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