الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الدكتور بسام الحجاوي ، استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة في وزارة الصحة ، أن الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، في سبيل إعطاء لفرصة لعمل فرق الاستقصاء الوبائي لأخذ عينات عشوائية من المواطنين .

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وبين الحجاوي ، اليوم الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن يومي الجمعة والسبت ، لوضع حد للفيروس ، وتابع " الوضع خطير ، وبحاجة لالتزام الأردنيين بالإجراءات الصحية اللازمة".

وأوضح ، أن 80% من المصابين بالفيروس ، لا يظهر عليهم أعراض المرض ، وقال" يجدر التعاون بين المواطنين في سبيل العمل على منع انتشار الفيروس".

وزاد " نتخوّف خلال الشهر الحالي والشهر القادم ، من ارتفاع الإصابات بكورونا، نتيجة لفصل الشتاء ، والأمر ليس سهلا حاليا وقد نلجأ إلى إجراءات جديدة وفق المنحنى الوبائي ".

وبين الحجاوي لإعلامي محمّد الوكيل " هنالك انتشار واضح للفيروس في المجتمع ، حيث وصلنا إلى مرحلة الانتشار المجتمعي".

"نريد الالتزام حتى لا نزيد من مدة الحظر الشامل ، وقد نضطر لذلك في حال ارتفاع الإصابات، حيث يؤدي ذلك إلى إرباك المواطنين ، وتضرّر نسبة كبيرة من الأردنييــن ، والكمامة مهمة جدا للحد من انتشار الفيروس وعلى الجميع ارتداؤها حيث تجدي نفعا أكثر من حظر لـ14 يوما" ، وفق الحجاوي.

وعن الدواء الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاجه من كورونا ، فقد أكد الحجاوي، أن الدواء يستخدم منذ فترة في علاج مصابي كورونا بالمملكة.

وتابع " ليس واضح متى سينتهي الوباء، ، وقد ينتهي بعد 8 أشهر "، منوها يجب وضع خطط تواكب الوضع الوبائي، حيث أنه يتم قياس الإصابات على ضوء عدد السكان .

وقد أبدى مواطنون ارتياحهم ، لقرار الحكومة بفرض الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، وذلك عبر رسائل صوتية وصلت "برنامج الوكيل".

ولفت عدد منهم ، أن القرار في سبيل مصلحة الأردنيين ، والحد من انتشار الفيروس ، في المملكة .

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