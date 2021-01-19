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الثلاثاء، 19-01-2021 11:41 ص

الحجاوي يوضح آلية عمل لقاح كورونا

حجاوي


الوكيل الإخباري – قال استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي، إنه دون تلقي مطعوم كورونا، لا يمكن الوصول إلى نهاية الجائحة. 
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وأكد خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن المطعوم يجب أن يكون على مستوى عالمي للوصول إلى مناعة مجتمعية. 

ولفت إلى أنه يوجد 28 مركز تطعيم في المملكة، والعمل جار لفتح مراكز جديدة ضمن المواصفات المحددة. 

وكشف أن نحو 320 ألف شخص سجلوا على المنصة لتلقي لقاح كورونا. 

وأضاف: "نتمنى أن تنخفض أعداد الوفيات وتصل إلى (صفر حالة)". 

وأوضح الحجاوي آلية عمل اللقاح، حيث بين أن الجرعة الأولى من المطعوم ترفع المضادات المناعية في الجسم، وبعد 3 أسابيع تعاود الانخفاض لذلك يحتاج متلقي اللقاح إلى الجرعة الثانية، وبعد 10 أيام من الجرعة الثانية يصبح متلقي اللقاح محميا من الفيروس. 

وشدد الحجاوي على أن الجائحة العالمية لم تنته بعد، وسيبقى الأردن يعاني منها حتى شهر حزيران من العام الحالي. 

وتابع: "الأردن يمر الآن بمرحلة التعافي من الموجة الثانية والالتزام يحمي من الموجة الثالثة".  

 




 

 


 

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