الخارجية: إجلاء 458 أردنياً من قطاع غزة لغاية الآن

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إنه تم إجلاء 458 أردنيا من العدد الكلي 881 أردنياً المسجلين على قوائم الوزارة في قطاع غزة لغاية أمس.

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وأضاف القضاة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أنه تبقى لغاية الان في قطاع غزة 423 أردنياً من المسجلين والذي سيتم إجلاؤهم خلال الفترة القادمة ضمن خطة الإجلاء من قطاع غزة إلى المملكة .



ولفت أن عدد الأردنيين في قطاع غزة الذين يسجلون على قاعدة البيانات يزداد 20 أردنياً يومياً، منوهاً أن الخارجية مستمرة بعمليات الإجلاء لغاية آخر مواطن أردني متواجد في قطاع غزة.



وأكد أن الأردن منذ بداية الحرب يقدم جهود لإجلاء الأردنيين من قطاع غزة إلى الأردن جراء العدوان المستمر على القطاع تنفيذاً لتوجيهات ملكية.



وكانت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت عن تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر.