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الأحد، 30-05-2021 09:36 ص

الخدمة المدنية لـ برنامج الوكيل : إصدار جدول للتعيينات قريبا

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الوكيل الإخباري -كشف الناطق الاعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية ، خالد غرايبة، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتم إعفاؤهم من الامتحان التنافسي، نظرا لأوضاعهم الصحيّة .

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وأشار غرايبة ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن أوامر الدفاع التي صدرت من قبل رئاسة الوزراء نتيجة لجائحة كورونا ، ساهمت في تجميد المقابلات والتعيينات.

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه سيتم إصدار جداول للتشكيلات خاصّة بالتعيينات قريبا ، بعد الانتهاء منها ، نتيجة لقرار رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة، القاضي بإعادة فتح القطاعات ، خاصّة بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن .

 

 

 




 

 


 

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