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الإثنين، 17-05-2021 10:24 ص

بتوجيهات ملكية سامية

الخيرية الهاشمية لـ برنامج الوكيل : جسر بري لإيصال مساعدات غزة

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية ، الدكتور حسين الشبلي، ان الهيئة بدأت بدعم صمود الفلسطينيين منذ نشأتها في عام 1990م .

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ولفت الشبلي، الإثنين لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ،  أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، استقبلت أمس الأحد طائرتين من المساعدات الانسانية مقدمة من المملكة المغربية، وبتوجيهات من  الملك محمد السادس، لصالح الفلسطينيين للوقوف بجانبهم ضمن الظروف الراهنة.

 

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، ان الطائرتين تحملان مواد طبية وإغاثية، سيتم تجهيزها على شكل قوافل برية لإيصالها الى الضفة الغربية وقطاع غزة ومن خلال الهيئة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية .

 

وقال الشبلي " سيتم إيصال المساعدات ضمن الجسر البري، وفق  التوجيهات الملكية السامية".

 

وكشف ،أن التبرعات من الدول المختلفة ، ومن المواطنين "قائمة" ، من خلال عدد من البنوك ، وموقع الهيئة الإلكتروني.

 

وأشاد الشبلي باللّحمة الأردنية الفلسطينية ، حيث تواصل الأردنيين بدعم الصمود الفلسطيني ، من منطلق الوقفة مع النضال الفلسطيني .

 




 

 


 

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