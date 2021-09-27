الدخل والمبيعات : قائمة جديدة لصرف الرديات خلال أيام

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، موسى الطراونة أن هنالك قائمة يتم تدقيقها لغايات صرف الرديات للمواطنين المستحقين .

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ولفت الطراونة الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أنه سيتم ارسال الرديات إلى البنوك خلال الأيام القليلة القادمة .

وأوضح أن هنالك أسسا لصرف الرديات ، داعيا المواطنين الذين تقدموا بطلبات لغايات استيفاء الرديات التأكد من أرقام هواتفهم وأرقام حساباتهم البنكية ، للتسهيل عليهم الحصول عليها.

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