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الإثنين، 03-06-2024 08:27 ص

الدفاع المدني: تعاملنا مع 314 حريق لاشجار وأعشاب خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يسيطر على حريق اعشاب واشجار على طريق عمان - السلط

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول عبدالله السعودي إنه تم التعامل مع حريق اعشاب واشجار على طريق عمان - السلط نشب في منطقة السرو على مساحة من 10 إلى 20 دونم. 

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وأضاف السعودي اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحريق في منطقة السرو لم ينتج عنه أية إصابات .


ولفت أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 314 حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ولمحاصيل زراعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً أن بعض الحرائق في مناطق الشمال وصلت المساحة فيها إلى 300 دونم.


وأكد أن السبب الرئيسي لاندلاع حرائق الاعشاب والاشجار هو العنصر البشري وذلك لعدم تطبيق إجراءات السلامة والحيطة والحذر، داعيا المواطنين لعدم الخروج في وقت الظهيرة إلا للضرورة القصوى وعدم ترك الأطفال في المركبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 


 




 

 


 

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