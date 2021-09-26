الدكتورة الشباطات : للنساء دور للتشجيع على اللقاح - فيديو

الوكيل الإخباري - أكدت الناشطة الاجتماعية ، و مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في الطفيلة ، الدكتورة كوثر الشباطات أهمية التوعوية المجتمعية بشأن تلقي لقاح كورونا .

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وأشارت الشباطات الأحد عبر " برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أن نسبة إصابات كورونا اليومية جيدة .

وبينت في حديثها للإعلامي محمد الوكيل ، دور السيدات في التوعية حيال التشجيع والتحفيز على تلقي اللقاح ، داعية السيدات إلى الإقبال على تلقي اللقاح حفاظا على صحة وسلامة المجتمع ، تحسبا من إدخالات إلى قسم العناية الحثيثة .