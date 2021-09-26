الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما

نقيب الجيولوجيين لـ الوكيل : المياه السوداء في البحر الميت ليست نفطاً

إدارة السير : تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب

محاسنة: الاقتراب من المياه الحمراء بالبحر الميت خطر جداً

الحواتمة يوعز بتوسيع خدمة الترخيص من داخل المركبات

الغذاء والدواء لـ الوكيل : إغلاق 145 مستودعا للمواد الغذائية الشهر الماضي

الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري

خبير: دلتا هي أخطر سلالة كورونا تم تسجيلها في روسيا حتى الآن

الطاقة توضح حول مشروع المصفاة في معان

اجتماع حكومي عاجل بشأن المياه السوداء في البحر الميت

الأحد، 26-09-2021 09:22 ص

الدكتورة الشباطات : للنساء دور للتشجيع على اللقاح - فيديو

d6369913-2f75-49ad-88fe-40a5a241bfd4


الوكيل الإخباري - أكدت الناشطة الاجتماعية ، و مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في الطفيلة ، الدكتورة كوثر الشباطات أهمية التوعوية المجتمعية بشأن تلقي لقاح كورونا .

اضافة اعلان

 

وأشارت الشباطات الأحد عبر " برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أن نسبة إصابات كورونا اليومية جيدة .

 

وبينت في حديثها للإعلامي محمد الوكيل ، دور السيدات في التوعية حيال التشجيع والتحفيز على تلقي اللقاح ، داعية السيدات إلى  الإقبال على تلقي اللقاح حفاظا على صحة وسلامة المجتمع ، تحسبا من إدخالات إلى قسم العناية الحثيثة .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ad9c5bd8-583b-440d-848b-c5652042111f

نائب رئيس مجلس إعمار الطفيلة : من لا يرغب بتلقي اللقاح منتحر

5c3e17b1-b713-47e8-9ed8-461788e9b5a1

الدكتور مرايات لـبرنامج الوكيل : الطفيلة الأولى بإصابات كورونا منذ شهرين

7ec4fe6d-7b6a-4910-90b8-fdb04d9b9d36

لجنة الأوبئة لـ برنامج الوكيل : لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا

df232e12-9f78-47f4-843e-6c40a43bdd2e

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

920215134748301407498

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

333363_60_1629226193

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

أخبار متعلقة
لقاح

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا في المفرق

3

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا خلال الأيام الماضية في جرش

لقاح

جرش .. ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا الأحد 3 أضعاف الأيام الماضية

c8260a8d-fbee-4676-ac15-5b3d6c75fe94

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

9a899050-7148-4775-b72e-588243fb6cb9

الأردنيون يعبرون عن سعادتهم بعودة الطلبة إلى المدارس

8202130123717613216685

استمرار العمل بالحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام