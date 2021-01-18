الدوريات الخارجية لـ الوكيل: إصابة إثر حادث تدهور تريلا على طريق ناعور - فيديو

الوكيل الإخباري – قال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام ملازم أول مهدي الحمود، إن المناطق الجنوبية تشهد استقرارا بالأحوال الجوية.



وأضاف خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن الطريق الصحراوي شهد تشكلا للضباب ما بين الساعة 7 – 9 صباحا.



وبين أن منطقة ما بعد المريغة وحتى رأس النقب، كان مدى الرؤيا ما بين 100 متر وواضح، صباح اليوم.



وكشف أن حادث تدهور وقع صباح اليوم على طريق نزول ناعور باتجاه البحر الميت، لـ"تريلا" واصطدامها بعمود كهرباء واستقرارها على المسرب الأيسر، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى البشير.



وحول حركة السير على الطرق الخارجية، قال الحمود إن الحركة نشطة وانسيابية وقد استقرت بعد الـ9 صباحا، ولا يوجد ازدحامات مرورية.



ودعا إلى تجنب المخالفات الخطرة من تتابع قريب والسرعات العالية.



وأضاف: "مساء أمس تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي خارج الشارع العام، نتج عنها إصابة واحدة خفيفة وتم نقلها إلى مستشفى معان الحكومي، كما تم التعامل مع تجمع للمياه ما بعد جامعة فيلادلفيا باتجاه الشمال".

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