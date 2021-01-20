الدوريات الخارجية لـ الوكيل: جميع الطرق الخارجية سالكة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





قال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام النقيب سفيان العتوم، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا وجود لارتفاع منسوب المياه أو عوائق على الطرق.وبين خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن مناطق: إربد، المفرق، البادية الشمالية، ضواحي العاصمة عمان، الأغوار، البحر الميت، الزرقاء، الأزرق، شهدت صباح اليوم تساقطا للأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وشهدت أيضا مناطق: الكرامة والرويشد تساقطا للأمطار، بينما شهدت منطقة رأس النقب تشكلا للضباب وكان مدى الرؤية ما يقارب 5 متر خلال ساعات الصباح الباكر.ودعا العتوم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السرعة والتقيد بالشواخص المرورية وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة، وتثبيت أي حمولات على مركبات الشحن.