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الأربعاء، 20-01-2021 09:55 ص

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: جميع الطرق الخارجية سالكة

سفيان-العتوم


الوكيل الإخباري- قال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام النقيب سفيان العتوم، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا وجود لارتفاع منسوب المياه أو عوائق على الطرق. 
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وبين خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن مناطق: إربد، المفرق، البادية الشمالية، ضواحي العاصمة عمان، الأغوار، البحر الميت، الزرقاء، الأزرق، شهدت صباح اليوم تساقطا للأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وشهدت أيضا مناطق: الكرامة والرويشد تساقطا للأمطار، بينما شهدت منطقة رأس النقب تشكلا للضباب وكان مدى الرؤية ما يقارب 5 متر خلال ساعات الصباح الباكر. 

ودعا العتوم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السرعة والتقيد بالشواخص المرورية وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة، وتثبيت أي حمولات على مركبات الشحن.

 




 

 


 

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