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السفير الكويتي لـ برنامج الوكيل: نطمح بمزيد من الاستثمارات من خلال زيارة أمير الكويت

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الثلاثاء، 23-04-2024 10:30 ص

السفير الكويتي لـ برنامج الوكيل: نطمح بمزيد من الاستثمارات من خلال زيارة أمير الكويت

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الوكيل الاخباري - رصد 
أكد السفير الكويتي لدى الأردن سعادة السفير حمد راشد المري أن زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم الثلاثاء للأردن، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي تأكيداً للعلاقات التاريخية بين الأردن والكويت والتطابق المستمر لوجهات النظر تجاه مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار سعادة السفير اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" إلى أهمية الزيارة والتي تهدف لدفع عجلة النمو والازدهار للاستثمارات الكويتية في الاردن.

وقال، إن الاستثمارات الكويتية في الأردن تبلغ 20 مليار دولار في كافة المجالات ونسعى للمزيد من خلال هذه الزيارة .

وأكد أنه يوجد آلاف الكويتيين المقيمين في الأردن منهم طلبة وأصحاب عقارات، مشيراً إلى أنهم وجدوا بيئة ملائمة وحاضنة للعيش والإقامة.

وختم بالتأكيد على استمرار التعاون والشراكة بين الأردن والكويت في كافة المجالات، متمنياً للأردن المزيد من الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية.

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