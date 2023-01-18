الصحة: قرار بإعادة امتحان مزاولة التمريض بعد رصد تجاوزات في الامتحان

الوكيل الإخباري - كشف مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور عن قرار بإعادة امتحان مزاولة التمريض بعد رصد تجاوزات في الامتحان الذي أقيم مؤخرا.

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وأكد النسور، اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن امتحان مزاولة التمريض لا يمكن التهاون به لأنه يتعلق بسلامة وصحة المرضى.



وأضاف النسور أنه تقدم للامتحان نحو 960 طالبا وطالبة من أصل 1060 -أعلى معدل تسجيل- سجلوا للتقدم للامتحان، وأجريت الامتحانات بواقع جلستين في كلية رفيدة الإسلامية وهي تابعة لوزارة الصحة.



وأضاف أنه تم إبلاغه بوقوع تجاوزات من بعض الطلبة الذين تقدموا للامتحان وهو ما أثر سلبا على مصداقية الامتحان، لافتا إلى أنه بناءً على هذه المعطيات عقد اجتماع وتم اتخاذ قرار بإعادة عقد الامتحان لجميع الطلبة من باب المساواة والمصداقية، وأن الامتحان سيكون بنفس المستوى ويراعي جميع المستويات.



وأشار النسور إلى أن هناك لجنة تحقيق تواصل التحقق من المعلومات التي لديها حول التجاوزات، وفي حال ثبت وجود غش في الامتحان فإنها ستتخذ إجراءات إدارية بالحرمان لمدة دورة أو دورتين وقد تصل إلى الحرمان لمدة سنة.



وبيّن أن امتحان مزاولة التمريض يتقدم له طلاب دبلوم كليات المجتمع الراغبين بمزاولة مهنة ممرض مشارك، موضحا أن النجاح في هذا الامتحان والحصول على الشهادة شرط للعمل بالمستشفيات في داخل وخارج الأردن.



وشدد النسور على أن وزارة الصحة تستهدف من خلال إجراءاتها النهوض بالقطاع الصحي والحفاظ على حياة المرضى من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية ووضع الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة.

