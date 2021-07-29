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الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

الخميس، 29-07-2021 10:28 ص

الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

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الوكيل الإخباري - وجه المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، رسالة للأردنيين بأهمية خضوع الأفراد للضمان .

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ولفت المجالي ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أهمية التواصل مع المؤسسة لغايات التأكد من الشمول تحت مظلة المؤسسة ، حفاظا على حقوق المواطنين .

 

وبيّن أنه في حال "التحايل" على الضمان ، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب المنشأة ، تصل إلى تحويله إلى القضاء.

 

"في حال وفاة مواطن أثناء العمل ولم يكن مشتركا في الضمان ، ، يتم صرف 60 % من أجره الخاضع للاقتطاع من تاريخ وقوع الإصابة" ، وفق المجالي.  

 

وكشف عن مذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام ، من أجل حماية حقوق فئة السواقين ، أثناء إصابتهم خلال عملهم.

 

 

 




 

 


 

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