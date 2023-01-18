الأربعاء 18-01-2023
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الأربعاء، 18-01-2023 10:23 ص

الضمان يعيد التحذير من محاولات بيع الراتب التقاعدي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي ، إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات لضمان وصول الراتب التقاعدي لصاحب العلاقة ،حتى لا يكون المتقاعد عرضة للتحايل، من خلال محاولات شراء وبيع الراتب التقاعدي.اضافة اعلان


وبيّن المجالي، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف كل الوكالات، وتم الطلب من المتقاعدين مراجعة المؤسسة للتأكد من أن هذه الرواتب تُحول لهم لمعالجة أي حالة تتعلق ببيع الرواتب التقاعدية. 

وأكد أن الوكالات في حدودها الدنيا لمن أوضاعهم الصحية لا تمكنهم من الذهاب للبنك، مشدداً على أنه لا يوجد في قانون الضمان شيء أسمه بيع الراتب التقاعدي. 

وأضاف المجالي أنه إذا وجد حالات بيع رواتب تقاعدية تجري خارج الإطار الرسمي  فهي باطله ولا يعترف القانون بها على الإطلاق.

 




 

 


 

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