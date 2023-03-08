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الأربعاء، 08-03-2023 08:42 ص

بث عمليات جراحية حيّة خلال ورش العمل

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

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الوكيل الإخباري - قال مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية مستشار أول أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب ماجد الهباهبة إنه تم عقد 50 ورشة عمل منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الطبية الدولي العاشر حضرها أكثر من 2000 طبيب من مختلف أنحاء العالم.

وقال العميد الهباهبة وهو أيضا رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الخدمات الطبية الملكية الدولي العاشر، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا"، من قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، اليوم الأربعاء، إنه تم عرض عمليات جراحية بشكل مباشر على هامش الورش العلمية لغرف في الخدمات الطبية الملكية يتم تسجيلها والاطلاع والعودة إليها لاحقا.

وأضاف أن العمليات الجراحية والتداخلات الطبية التي عرضت خلال الورش العلمية كانت تجرى على مرضى حقيقيين وتحل مشاكل وأمراض مستعصية، وهذا من شأنه إيجاد حلول على يد أمهر الأطباء في العالم ويقلل الوقت والجهد والكلف على المرضى وذويهم حيث تجرى في الأردن بدلا من السفر إلى الخارج.

وأشار العميد الهباهبة إلى أن مؤتمر الخدمات الطبية يتميز بكونه المؤتمر الوحيد الذي يجمع كافة أطياف الاختصاصات الطبية على اختلاف أنواعها، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوات للأطباء الأمهر في العالم والمميزين في مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية وفي مختلف المجالات مثل (الجراحة العامة، الباطنية، العيون، النسائية، الأذنية، الأطفال، العظام، الأشعة، الأسنان، العلوم المخبرية، طب الأسرة والطوارئ، طب الميدان، التمريض، المهن الطبية المساندة، الصيدلة، الجودة، وأساليب التعقيم الحديثة لتخفيف العدوى داخل المستشفيات).

وبيّن أن ترتيبات المؤتمر يقام تحت إشراف وتنظيم كوادر بشرية مؤهلة ومدربة من القوات المسلحة الأردنية و95% منهم من الخدمات الطبية الملكية.

وينعقد المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الملك الحسين للمؤتمر بمنطقة البحر الميت في الفترة من 7-10 آذار المقبل.

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