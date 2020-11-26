العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

الوكيل الإخباري - تسبّب اصطدام مركبة بإحدى الجزر الوسطيّة ، على طريق المطار في العاصمة عمان ، بجلبة في المكان ، وتجمهر مواطنين ، للوقوف على حيثيات الحادثة .

اضافة اعلان



جاء ذلك من خلال رسالة صوتية ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث بين أحد المواطنين أن احد السائقين لم يتمكن من السيطرة على مركبته، الأمر الذي حدا به بالتوجه يمينا وشمالا نتيجة لغيبوبة ألّمت به .

وخلال تواصل البرنامج مع الجهات المعنية ، للاطمئنان على سائق المركبة ، فقد اتضح أنّ حالته الصحية جيّدة ، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة حيال ذلك .

وقد حالت العناية الإلهية دون وفاة السائق ، برحمة الله وعنايته - جلّ وعلا- .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





