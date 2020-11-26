الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

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الخميس، 26-11-2020 11:09 ص

من خلال رسالة صوتية لـ"برنامج الوكيل"

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

طؤ
طريق المطار - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تسبّب اصطدام مركبة بإحدى الجزر الوسطيّة ، على طريق المطار في العاصمة عمان ، بجلبة في المكان ، وتجمهر مواطنين ، للوقوف على حيثيات الحادثة .

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جاء ذلك من خلال رسالة صوتية ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث بين أحد المواطنين أن احد السائقين لم يتمكن من السيطرة على مركبته، الأمر الذي حدا به بالتوجه يمينا وشمالا نتيجة لغيبوبة ألّمت به .

 

وخلال تواصل البرنامج مع الجهات المعنية ، للاطمئنان على سائق المركبة ، فقد اتضح أنّ حالته الصحية جيّدة ، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة حيال ذلك .

 

وقد حالت العناية الإلهية دون وفاة السائق ، برحمة الله وعنايته - جلّ وعلا- .

 

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