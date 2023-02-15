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الأربعاء، 15-02-2023 09:41 ص

الغذاء والدواء تكشف النتائج الأولية حول حالات التسمم في مطعم جرش

مطاعم-شاورما-في-عمان


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن النتائج الاولية للعينات التي تم سحبها من أحد المطاعم في جرش الذي سبب تسمم غذائي لـ 120 شخصاً بينت وجود بكتيريا في الدجاج المُسحب والمثومة. 


وأكد مهيدات "عبر برنامج الوكيل" على "راديو  هلا " اليوم الأربعاء، أن العينات تم أخذها من فروع المطعم والمشغل ومن أصناف مختلفة لوجبة الشاورما، موضحاً أنه تقرر إغلاق الفروع والمشغل لمنع انتشار التسمم لمناطق أكثر. 


وأضاف أن وجود العديد من الأصناف على ذات الطبق يزيد من احتمالية التسمم، إلى جانب وجود مراحل متعددة في تجهيز الوجبة، إضافة إلى أن الأحوال الجوية ساهمت بزيادة الطلب على تناول الوجبات الجاهزة .


وقال مهيدات إن مجموع الحالات التي راجعت المستشفيات وتعاني من ذات الأعراض بلغت 120 حالة جميعهم غادروا المستشفى، بعد تلقي العلاج اللازم.


وختم أن صلاحية التفتيش والرقابة من مهام المؤسسة، لكن في بعض الأحيان يتم عقد شراكات مع جهات رقابية في المحافظات بسبب نقص عدد المفتشين.

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