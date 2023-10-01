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اللحام: لا علاقة لمنظومة "حكيم كليم" بتأخير إصدار موافقات صرف الأدوية من الصيدليات

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الأحد، 01-10-2023 10:38 ص

اللحام: لا علاقة لمنظومة "حكيم كليم" بتأخير إصدار موافقات صرف الأدوية من الصيدليات

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الوكيل الإخباري - رصد

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية الدولية "حكيم كليم" غسان اللحام أن التأخير بالحصول على الموافقات لصرف الأدوية بالصيدليات يعود لبعض شركات التأمين وليس لمنظومة "حكيم كليم".

وقال اللحام عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد، إن الشركة عملت على تقليل وقت الحصول على الموافقات من 45 دقيقة إلى 7 دقائق وذلك بموجب تعليمات رسمية بالتعاون مع البنك المركزي، لافتا إلى أن هناك معاملات وموافقات تكون خلال دقيقة.

وأضاف أن الردود على موافقات صرف الدواء تأتي من خلال شركات التأمين نفسها وليس عن طريق نظام "حكيم كليم"، موضحا أن النظام هو آلية وصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.

وأشار اللحام إلى وجود شركات تأمين ملتزمة بإصدار الموافقات خلال وقت قصير لا يتعدى الدقيقة الواحدة، داعيا المستفيدين الذين يواجهون مشاكل بالحصول على الموافقات أو تأخير كبير إلى مراجعة شركات التأمين المتعاقد معها أو تقديم شكوى رسمية لدى البنك المركزي.

وكان اشتكى أحد المواطنين من وجود تأخير وصل إلى أكثر من 30 دقيقة من أجل الحصول على موافقة لصرف الدواء من احدى الصيدليات.

يشار إلى أن شركة الحوسبة الصحية الدولية "حكيم كليم" هي الشركة المسؤولة عن نظام إدارة مطالبات التأمين الصحي في القطاع الخاص.

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